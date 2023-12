Hop i din kart, og tag afsted for at redde dit holds base i dette IO-racer-/actionspil! Uanset om du er i skoven eller i oasen, så summ rundt i din kart og skyd på fjender for at holde dig på kurs. Det hold, der stjæler flest flag eller skyder flere fjender ned, vinder i denne sjove multiplayer-arena. Kontrolelementer W/A/S/D - Styr mus - Klik for at skyde mellemrumstasten - Jump Shift - Turbo

Websted: poki.com

