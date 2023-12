SocCar er et spændende, IO multiplayer fodbold- og bilvæddeløbsspil, hvor du vil spille mod andre spillere for at se, hvilket hold der er bedst! Har du nogensinde spekuleret på, hvordan fodbold ville se ud, hvis det blev spillet af biler? Nå, SocCar besvarer det spørgsmål og giver racer- og fodboldsjov på én gang med den ekstra defensive taktik at skyde dine fjender! Deltag i et rum eller start din egen kamp med venner for at opleve SocCar-handlingen på Poki. Kontrolelementer: WASD - Drive Mus - Sigt Venstre museknap - Skyd Højre museknap - Rul Mellemrumstasten - Hop Skift - Turbo Om skaberen: SocCar er skabt af Martian Games. De er også skaberen af ​​Kart Wars og Westoon.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SocCar. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.