Run and Gun fra Mad Pixel Ltd. er et moderne twist på et klassisk niveaubaseret skydespil. Din mission er enkel: besejr dine fjender for at nå den store boss og gå videre til næste niveau! Sørg for at arbejde på dit mål, da du vil tjene mere for hvert hovedskud, så du kan samle mønter for at opgradere din rustning og dine våben. Men hvis du går glip af, kan dit løbe- og pistoleventyr være forbi! Spil Run and Gun på Poki i din browser for at opleve dette spændende arkadespil! Kontrolelementer: Mus/mellemrumstasten - Skyd Om skaberen: Run and Gun er skabt af Mad Pixel Ltd. De er også skaberne af Mad GunZ.

Websted: poki.com

