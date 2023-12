Gun Master 2 er en fantastisk actionfyldt skydebanesimulator fra Craneballs Studio. Har du nogensinde ønsket at vide, hvilke dele en pistol findes? Og hvilke dele kan du opgradere for at forbedre dine våben på forskellige måder? Opdag, tilpas og opgrader dine yndlingsvåben! Øv derefter dit skydning på skydebanen med flere bevægelige mål. Tjen flere penge for at opbygge din våbensamling og vær klar til alt, der kommer din vej. Fra pistoler til stormgeværer til maskingeværer og mere, du kan tilføje helt tilpasse og tilbehør til din våbensamling i Gun Master 2. Byg det ultimative arsenal op for at bevise, at du er Gun Master.Controls: Mouse - Sigt og klik for at skydeOm skaberen :Gun Master 2 er skabt af Craneballs Studio, baseret i Tjekkiet. De er også skaberne af Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters og mere!

