Blockpost Legacy er et 3D multiplayer kubisk skydespil med en række forskellige spiltilstande og et væld af våben. Oplev spændingen ved skudkamp i realtid mod rigtige onlinespillere i sjove spil som Deathmatch, Gratis for alle, Elimination, Gun Game, Pistol Only og Team Deathmatch. Desuden kan du endda spille sjove tilstande som Infection (Zombie) og Shovel Battle. Tjek opgavemenuen for at fuldføre quests og få mere erfaring og power-ups. I denne actionfyldte pistoloplevelse, jo flere kampe du spiller, jo mere kommer du i niveau og bliver bedre! Du vil være i stand til at tilpasse din karakter, åbne sager, låse op for unikke skins og forbedre dit eksisterende arsenal, mens du stiger i niveau. Udforsk et komplet arsenal bestående af forskellige nærkampsvåben, maskinpistoler, haglgeværer, sprængstoffer, automatiske og halvautomatiske rifler, snigskytter og meget mere. Glem ikke at invitere dine venner til dit hold og multiplicere din kraft! Flyt - WASD eller piletasterSkyd - Venstre museknapSigt - Højre museknapHop - MellemrumstastenSkift våben - Numeriske tasterBlockpost blev skabt af Skullcap Studios. Spil deres andet spil på Poki: BlockpostDu kan spille Blockpost Legacy gratis på Poki.Blockpost Legacy kan spilles på din computer.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Blockpost Legacy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.