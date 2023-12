Krunker FRVR

Krunker.io er et pixeleret 3D online multiplayer webspil, hvor du skal kæmpe mod dine modstandere med forskellige våben. Du spiller dette som et first-person shooter (FPS), og du kan deltage i flere spiltilstande: Vær kongen af ​​bakken i en fri-for-alle, eller samarbejd med holdkammerater for at vinde i en hold-dødskamp. Ved siden af ​​disse spiltilstande kan du også deltage i brugerdefinerede spiltilstande. Vælg mellem forskellige klasser, for eksempel agent, løber, jæger og meget mere. Hver klasse kommer med forskelligt udseende og våben. Våben kan variere fra kampgevær til snigskytter, haglgeværer, pistoler og endda raketkastere! I Kurnker.io kan du spille standardkort, men også kort oprettet af fællesskabet. Krunker.io er tempofyldt og har en lignende følelse som Counter-Strike. Hold styr på dit K/D-forhold, sejre, scoringer og vis, hvor konkurrencedygtig du er. Udfordr dine venner her på Poki for at slå dine resultater. Du kan spille Krunker.io på din pc, tablet og mobiltelefon uden at downloade.

Websted: krunker.io

