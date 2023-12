Combat Reloaded er et online multiplayer skydespil skabt af NadGames. I Combat Reloaded slutter du dig til et elitehold med det mål at vinde fra fjenden. Dette multiplayer-spil har 5 modes og snesevis af unikke kort. Du kan tilmelde dig et eksisterende rum med op til 10 spillere eller starte din egen tilpassede Deathmatch. Se også efterfølgeren Combat Reloaded 2 udgivet i 2019, eller spil de populære Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale og PixWars 2 også af de samme skabere. Mus til at sigte og skydeWASD for at flytte rundt i arenaen Mellemrumstasten for at hoppe 1-9 taltaster for at skifte våben. Combat Reloaded er skabt af NadGames baseret i Mexico.

Websted: poki.com

