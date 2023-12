Dunkers er et fysikbasketspil skabt af Colin Lane Games. Sving dine arme, hop og score i Dunkers! Dette arkadebasketspil har karriere- og 2-spiller-tilstande. Du begynder som Pinko. Saml bolden op, og brug den til at hoppe dig selv opad. Resultatkurve med Froggo, Timmy og Nerdo!Dunkers er skabt af Colin Lane Games, et enmandsstudie baseret i Stockholm, Sverige. Colin Lanes andre spil inkluderer efterfølgeren til Dunkers, dunkers-2, Wrassling, arkade-platformspillet Temple of Boom, multiplayer-tårnforsvarsspillet Fortz og sportskampen Golf Zero.

