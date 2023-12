Base Bros er et online multiplayer-spil, hvor du skal forsøge at forsvare din base mod bølger af invaderende fjender. Har du det, der skal til for at tage imod en anden planets flyvende fjender med din ven? Slå dig sammen med dine venner og begynd at klatre, bygge og skyde for at forsvare din verden. Spil Base Bros og bevis, at du er den ultimative forsvarer.WASD - Flyt S - Skyd/brug piletaster - Flyt pil ned - Skyd/brugBase Bros er skabt af Colin Lane Games, et enmandsstudie baseret i Stockholm, Sverige. Colin Lanes andre spil inkluderer dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz og Golf Zero.

Websted: poki.com

