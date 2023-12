Basket & Ball er et basketballspil som ingen anden. Ved at kombinere sporten og puslespilgenrerne tvinger spillet dig til at finde ud af kreative måder at få bolden i kurven på! Dit job er at hoppe basketball og score gennem en bred vifte af fysikpuslespil. Saml masser af bonusser, før du kaster skuddet i Basket & Ball! Hvor højt kan du score?Bounce ball - Venstre museknap eller SpaceMove - PiletasterBasket & Ball er skabt af Sun Temple. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

