Er du den næste golfstjerne? I dette eventyrlige golfspil hopper, glider og svømmer du for at få den helt rigtige vinkel til dine slag. Få et hole in one og tryk ballonen for at vinde en guldmedalje. Men vær forsigtig! Du har kun tre skud, så brug dem fornuftigt. Kontrolelementer: Piletasterne - Løb og hop X - Vinkel og slå bolden Op-tast - Annuller optagelser Om skaberen: Golf Zero er skabt af Colin Lane Games, et enmandsstudie baseret i Stockholm, Sverige. Colin Lanes andre spil inkluderer b-ball-hits Dunkers og dunkers-2, wrestler fun Wrassling, multiplayer tower defense-spil Fortz og arkade-platformspillet Temple of Boom.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Golf Zero. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.