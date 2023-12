Fra skaberen af ​​Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero og mere kommer Fortz, to-spiller-spillet om at ødelægge din modstanders base. Brug dit tårn, dit forstand og et udvalg af skøre våben til at nedkæmpe din fjende! Spil Fortz gratis med en anden spiller på den samme computer for maksimal munterhed. Denne Fortz online-version tilbyder en fuldt udstyret niveau-editor til brugerdefineret blodbad, såvel som en række forudlavede niveauer, som du og dine venner kan ødelægge hinanden! Det er tid til at afgøre resultatet - spil Fortz på Poki for at sætte en stopper for ethvert skænderi mellem dig og en ven! Kontrolelementer: Spiller 1: W, A, D - Flyt (jord) W, S - Sigt (tårn) D - Skyd S - Placer blok (jord) Spiller 2: Op, venstre, højre piletaster - Flyt (jord) Op, ned piletaster - Sigt (tårn) Venstre piletast - Skyd Pil ned - Placer blok (jord) Tips og tricks: - Glem ikke regelmæssigt at genindlæse dit tårn - det vil ikke skyde, hvis det er tomt! - Tjek niveauvalgsfunktionen for mere interessante blokarrangementer. Om skaberen: Fortz er bragt til dig af Colin Lane Games, baseret i Stockholm, Sverige. Colin Lane er et enmandsudviklingstøj, der også har skabt storhitsene Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom og Golf Zero.

Websted: poki.com

