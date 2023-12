Tror du, at du har det, der skal til for at slå et hul i én? Det bliver ikke så nemt, som du tror i Cheap Golf, et retro golfpuslespil med tonsvis af niveauer at udforske. Din AI-botvært Susan vil tage dig fra niveau til niveau, efterhånden som gåderne bliver gradvist sværere! Mus - Klik og træk for at skyde Vær opmærksom på par for hvert hul! Vinkel er alt! Tag dig tid til at vinkle dine billeder for at fuldføre niveauet i så få "sving" som muligt.Billig golf er skabt af Pixeljam, som har skabt lavopløselige stilspil siden 2005. De er også skaberne af hittet Dino Run.

Websted: poki.com

