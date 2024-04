Papercraft Wars er et arkadespil, hvor du skal bue og vinkle dit skud for at besejre fjenden, før de slår dig! Test dine sigteevner i denne pap- og papirfyldte verden. Hop ind, udfordr dine venner til en 1-mod-1, eller spil solo og se, hvor langt du kan komme i den endeløse tilstand! Disse mål ved ikke, hvad der ramte dem. Klik og hold A-tasten / venstre museknap nede for at skyde. For 2-spiller-tilstand skal den røde spiller trykke på L-tasten! Papercraft Wars er skabt af AVIX Games. Tjek deres andre spil på Poki: , , , , , , , , , og

Websted: poki.com

