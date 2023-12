Raft Wars er et sjovt, niveaubaseret skydespil skabt af Martijn Kunst, hvor du og din bror Simon bliver nødt til at forsvare din skat mod fjender af alle slags! I første omgang bevæbnet med din tømmerflåde og kun nogle tennisbolde, bliver du nødt til at fokusere på dit mål og din magt for at besejre vikinger, pirater, bander og meget mere! Slå din modstander for at slå dem af deres tømmerflåde eller slide deres helbred ned, indtil de falder i! Tjen mønter ved at lave strategiske skud for at låse op for granater, raketter og tømmerflådeopgraderinger.Oprindeligt bygget i Flash, kan du nu nyde Raft Wars i HTML5 på din stationære eller mobile enhed.Mus - Klik og tegn for at skydeJa, Raft Wars Multiplayer of Raft Wars er skabt med multiplayer-tilstand, hvor du spiller mod onlinespillere. Raft Wars er skabt af Martijn Kunst og TinyDobbins, der er baseret i Holland. De er også skaberne af Raft Wars 2 og Raft Wars Multiplayer.

Websted: poki.com

