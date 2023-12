Raft Wars 2 er et actionfyldt skydespil skabt af Martijn Kunst som efterfølgeren til hitspillet Raft Wars. Simon og hans bror vender tilbage fra en velfortjent ferie kun for at finde et vandland på toppen af, hvor de har gemt deres begravede skat. Nu er de på en mission for at sætte vandlandet ud af drift, så de kan få deres guld tilbage! Ødelæg vandrutsjebaner, pools, livreddere, sikkerhedsvagter og mere for at få din skat tilbage! Tjen mønter ved at lave strategiske skud for at låse op for granater, raketter og tømmerflådeopgraderinger. Raft Wars 2 blev oprindeligt bygget i Flash og blev konverteret til HTML5, så du nu kan spille spillet direkte på enhver stationær eller mobil enhed. Mus - Klik og tegn to shootRaft Wars 2 er skabt af Martijn Kunst og TinyDobbins, der er baseret i Holland. De er også skaberne af Raft Wars og Raft Wars Multiplayer.

Websted: poki.com

