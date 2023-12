Sugar, Sugar 2 er et simulationsspil skabt af Bart Bonte. I efterfølgeren til det populære Sugar, Sugar-spil vil du prøve at løse omhyggeligt udformede gåder ved at sigte sukker i kaffekopper. Dit job er at tegne broer og velplacerede linjer for at fange hvert enkelt korn. Hvert niveau vil have en ny, sød udfordring, og forhindringerne bliver sværere, efterhånden som spillet skrider frem. Koncentrer dig om at nå alle detaljerede mål og afslut hvert niveau uden at lave rod på gulvet. Brug din venstre museknap eller finger til at tegne en streg, og fyld kopperne op. Denne linje vil fungere som en væg eller barriere for at forhindre sukkeret i at falde uden for det ønskede område. Sugar, Sugar 2 blev skabt af Bart Bonte. Spil deres andre spil på Poki: sugar-sugar-html5, Blue, Green og Factory Balls Forever

Websted: poki.com

