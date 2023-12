Grøn er et puslespil, hvor hvert niveau er fundamentalt anderledes. Der er 50 unikke og smukt udformede gåder, og du skal tænke ud af boksen for at løse dem alle. Du er velkommen til at bruge pæreknappen, der vises i øverste højre hjørne, hvis du sidder fast i et niveau. Bemærk, at der er flere tip for hvert niveau, sørg for at læse dem alle. Hvor hurtigt kan du afslutte alle 50 niveauer og fuldføre Grøn? Brug din venstre museknap til at interagere med puslespillet. Klik på pæren for tips.Green blev skabt af Bart Bonte. Tjek deres andet spil Factory Balls Forever på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Green. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.