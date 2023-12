Arrow Pathway er et platformspuslespil, der udfordrer dig til at guide karakteren til udgangen! I dette unikke eventyr, i stedet for direkte at kontrollere karakterens bevægelser, er dit mål at skabe stier, som de kan følge ved at placere retningspile på platformen. Sidder fast på et niveau? Intet problem! Hints er tilgængelige for at demonstrere, hvordan man fuldfører hvert niveau. Kan du lede karakteren til succes?

Websted: poki.com

