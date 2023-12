Heart Star er et puslespil skabt af Adventure Islands. Skift verden omkring dig! Heart Star lader dig styre to karakterer, der skal nå slutzonen i hvert niveau ved at manipulere spilobjekterne, der er forbundet med deres passende farver. Skift mellem pigen og drengen for at bevæge sig forsigtigt og skifte værelse. Brug teamwork til at mestre hvert niveau!Flyt - WASD eller piletasterSkift karakter - CJump - XHeart Star blev skabt af Adventure Islands. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

