Tightrope Theatre er et puslespil skabt af Adventure Islands. Du spiller som cirkusakrobat på en ethjulet cykel, der optræder på scenen. Brug dine platformfærdigheder og hop fra reb til platforme for at nå slutningen af ​​hvert niveau for at få publikum til at juble! Vil du være i stand til at slå alle niveauer i dette platformspuslespil? Flyt - A og D eller piletasterneJump - SpaceTightrope Theatre blev skabt af Adventure Islands. Spil deres andre fantastiske spil på Poki: Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill og Tiny Dangerous DungeonsDu kan spille Tightrope Theatre online uden at downloade eller installere gratis ved at bruge din desktop og mobile enheder på Poki.

