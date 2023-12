Big Tower Tiny Square 2 er et puslespil platformspil, hvor du hopper og passerer farlige forhindringer og fælder. Vores firkantede karakter er tilbage for mere eventyr i jagten på at finde den berømte ananas! Bevæg dig op i det omhyggeligt designede tårn, mens du undviger pigge, fælder og andre farer. Tryk på hvert kontrolpunkt for at gemme dine fremskridt på denne ubarmhjertige platform på flere niveauer. Kan du nå toppen og redde Pineapple igen? Glem ikke at dele spillet med dine venner og find ud af, hvem der kan fuldføre tårnet hurtigere. Flyt - A/D eller Venstre/Højre piletaster Spring - Mellemrum eller Pil op Genstart - YBig Tower Tiny Square 2 blev skabt af EO Interactive. Spil deres andre arkadespil på Poki: Big Tower Tiny Square og Big NEON Tower VS Tiny SquareDu kan spille Big Tower Tiny Square 2 gratis på Poki.Big Tower Tiny Square 2 kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

