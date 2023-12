Square Meal er et puslespil platformspil lavet af Nitrome. Du styrer et stort firkantet monster, og du bliver nødt til at komme dig igennem banerne ved at undvige monstre og spise kød! Der er også en to-spiller-tilstand !Kontrol er forklaret i spillet. Dette spil blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL for Poki. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Websted: poki.com

