Ribbit er et platformspil lavet af Nitrome. Du styrer en tosidet karakter af en kanin og en frø, og du skal hoppe dig vej gennem banerne. Gør vendinger for at oplade dine hop, og vælg derefter en vinkel, der driver dig fremad.Kontrollerne forklares i spillet. Dette spil blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL for Poki.

Websted: poki.com

