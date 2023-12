Scribble er et spil af Lemmings-typen lavet af Nitrome. I dette spil hjælper du en gruppe små figurer med at nå slutningen af ​​et niveau. Du hjælper dem ved at tegne linjer og blækstrukturer for at udfylde eller undgå faldgruberne og fælderne.Kontrollerne er forklaret i spillet. Dette spil blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL for Poki. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Websted: poki.com

