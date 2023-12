Skywire VIP er et gådespil lavet af Nitrome. Du skal gætte navnene på VIP'erne ved hjælp af Skywire! Se nøje på deres outfits og antallet af bogstaver for at finde det rigtige match. Vil du være i stand til at gætte dem alle ?Kontroller er forklaret i spillet. Dette spil blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL for Poki. Spil Nitromes andre flashspil på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Skywire VIP Extended. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.