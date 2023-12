Tiny Dangerous Dungeons er et platformspil, hvor du bor i fangehuller for at gå på jagt efter skatte. I dette metroidvania-eventyr med pixelkunst kan du udforske et stort fangehul, stå over for uhyggelige væsner, samle skjulte power-ups og få nye færdigheder til at hjælpe dig på din søgen. De ting, du har samlet, kan være nøglen til at låse op for nye passager, så sørg for at udforske alle afkroge. Spillet er stylet i 90'ernes smukke monokromatiske pixelkunst, så du kan mærke nostalgien, mens du spiller. Kan du hjælpe Timmy med at overleve de små farlige fangehuller og blive den bedste skattejæger i verden? Pro tip: Tjek Time Trial-tilstanden for en god udfordring efter at have afsluttet spillet. Flyt - Venstre/Højre pil Spring - X eller Mellemrumstasten Enter - Pil nedTiny Dangerous Dungeons er skabt af Adventure Island. Tjek deres andre spil på Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons og Total Party Kill!Du kan spille Tiny Dangerous Dungeons gratis på Poki.Tiny Dangerous Dungeons kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

