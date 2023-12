Goose Game er en version af det klassiske brætspil, hvor spillerne skal kaste en terning for at flytte deres karakterer og nå det sidste felt før de andre. Nyd dette gamle verdenskendte spil online og spil med din familie og venner (op til 6 personer!) eller mod maskinen. Kast terningerne, brug bonusfelterne, undgå fælderne og nå det sidste felt før de andre!Vælg en karakter, og kast terningerne på din tur for at gå videre gennem brættet. Kast terninger - Venstre klik på ikonetGoose Game blev skabt af Codethislab.

