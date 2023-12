Classic Bowling

Score 300 for et perfekt spil i klassisk bowling! Dette sportsspil udfordrer dig til at sætte en ny bowlingbanerekord. Før hvert kast kan du indstille din bowlers startposition. Vælg derefter kraften og spinvinklen for et slag!

