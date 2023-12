Linebacker Alley er et populært amerikansk fodboldspil på nettet, skabt af Tony Corbin. Selvom spillet har et simpelt gameplay, er det allerede meget populært i lang tid. I lineback Alley er målet at bryde igennem din modstanders defensive linjer og score et touchdown. Hver gang du scorer et touchdown, går du ind på et nyt niveau med flere modstandere, der forsøger at tackle dig. Spillet starter med en tutorial for at gøre dig bekendt med kontrollerne og de specielle power-ups, der er tilgængelige. Derfra er det op til dig at lave så mange touchdowns som muligt! Flyt til venstre - Venstre piletast Flyt til højre - Højre piletast Dash frem - Pil op Spin - STony Corbin har skabt Linebacker Alley-serien. Udover Linebacker Alley skabte han også Linebacker Alley 2, som også er tilgængelig på Poki.

