Linebacker Alley 2 er den anden aflevering i den populære Linebacker Alley-serie. Det er et amerikansk fodboldspil, skabt af Tony Corbin. I Linebacker Alley 2 er målet at bryde igennem din modstanders defensive linjer og score et touchdown. Hver gang du scorer et touchdown, går du ind på et nyt niveau med flere modstandere, der forsøger at tackle dig. I denne version kan du ikke kun bruge gyden, men du kan løbe rundt på banen. Spillet har 14 niveauer.Move - Piletaster Boost - W Spin - STony Corbin har skabt Linebacker Alley-serien. Udover Linebacker Alley 2 skabte han også Linebacker Alley, som også er tilgængelig på Poki.

Websted: poki.com

