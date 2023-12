4th and Goal 2023 er et amerikansk fodboldspil, hvor du er en professionel quarterback, der fører dit hold til sejr. I den nyeste indgang i den elskede serie er der helt nye hold, strategier og holdopsætninger i din spillebog. Som quarterback for dit fodboldhold skal du foretage opkaldene for at score touchdowns og konvertere dem. Vælg dine spil fra spillebogen med omhu, så du kan fjerne blokeringen af ​​andre spillere for at score et forsøg og gøre det til en holdindsats! Lav store hits, score touchdowns, og vælg skuespil skabt af nuværende og tidligere high school-, college- og professionelle fodboldspillere! Vælg forskellige træk fra spillebogen for at oprette et vidunderligt afleveringsspil, eller prøv at snuppe et par meter til dig selv og sætte et nyt spil op. Konkurrer i en enkelt mesterskabskamp, ​​kæmp dig igennem en slutspilsturnering, og forbered dig til den næste Super Bowl i 4. og Goal 2023! Bliv quarterback for dit fodboldhold, og foretag opfordringerne til at score touchdowns og konvertere dem. Vælg forskellige træk fra spillebogen for at oprette et vidunderligt afleveringsspil, eller prøv at snuppe et par meter til dig selv og opsætte endnu et spil. Flyt - PiletasterPass/Play - A/S/DBoost - WSnap-bold - MellemrumstastenMenu-navigation - Mouse4th og Goal 2023 blev skabt af Glowmonkey. Spil deres andre sportsspil på Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4.-og-mål-2013, 4.-og-mål-2014, 4. og mål 2018, 4. og mål 2019, 4. og mål 2020, og 4. og mål 2021, og 4. og mål 2022! 4. og mål er en sætning i fodbold, der angiver, at afstanden mellem kamplinjen og endzone er mindre end ti yards, hvilket betyder, at holdet er yards væk fra et touchdown. Hvis et hold er på deres 4. down, betyder det, at de sigter mod et touchdown. Du kan spille 4th og Goal 2023 gratis på Poki.4th og Goal 2023 kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

