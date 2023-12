2 Minute Football er et amerikansk fodboldspil, hvor du er quarterback! Når du har valgt, hvordan du vil spille, er det op til dig at styre dine spillere forbi fjenderne og komme til scoringszonen. Læs op på dine modstanders styrker og svagheder før kampen, så du kan vælge de perfekte strategier mod dem. Du skal bruge tre touchdowns for at vinde, men med kampe, der kun varer to minutter, skal du være hurtig! Kan du føre dit hold til sejr og vinde Helmet Bowl?

Websted: poki.com

