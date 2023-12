Vind alle de olympiske begivenheder i Olly's Medal Run! Denne sportsudfordring kombinerer flere aktiviteter fra de olympiske sommerlege. Din all-star atlet kan løbe hurtigt, springe over forhindringer og svømme med rekordhastigheder. Efter at have løbet ind i den næste zone, skal du gennemføre en helt ny begivenhed! Prøv at vinde de improviseret bokse- og fodboldkampe for at blive ved med at samle guld. Vælg derefter en ny uniform og vind medaljer for et andet land. Der er så mange måder at opnå sejr på!

Websted: poki.com

