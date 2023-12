Konkurrer mod storhovedede fodboldmestre! Dette sportsspil giver dig mulighed for at spille i 1-mod-1 og 2-mod-2 kampe og turneringer. Der er et dusin europæiske hold med to stjernespillere. I Party-tilstand kan du slutte dig til en ven eller spille mod hinanden. Prøv at overgå alle hold i Heads Arena: Euro Soccer! Spil spiltilstanden "Will Grigg Mode", og hør fodboldfansene synge den virale sang "Will Grigg's on fire", hver gang du scorer som Will Grigg mod Bastian Schweinsteiger i kampen mellem Nordirland og Tyskland!

Websted: poki.com

