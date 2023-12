Soccer Skills World Cup er et 3D-sportsspil, der lader dig spille actionfyldte fodboldturneringer på farten. Spil hurtige realistiske online fodboldkampe mod computeren eller rigtige mennesker, og led dit yndlingshold til sejr! Vælg et fodboldlandshold, gå gennem runderne fra kvartfinalerne og semifinalerne til den store finale i mesterskabet! Uanset om du kalder det fodbold eller fodbold, vil du elske dette udfordrende spil. Det vil sætte dig lige midt i handlingen og få dine bedste færdigheder frem. Du skal blot trække fingeren med musen i den retning, du vil bevæge dig. Når du giver slip, vil du sparke bolden. Intensiteten af ​​dit træk vil påvirke din spillers hastighed, såvel som styrken af ​​dine spark. Soccer Skills World Cup vil gøre dig i stand til at udføre indkast, hjørnespark, overtrædelser og straffe! Er du klar til at blive verdens mest berømte fodboldhold? Træk fingeren med musen mod den retning, du vil bevæge dig. Når du giver slip, vil du sparke bolden. Intensiteten af ​​dit træk vil påvirke din hastighed såvel som din power.Soccer Skills World Cup er et sportsspil skabt af Radical Play. Spil deres andre vanedannende sportsspil på Poki: Soccer Skills Euro Cup og Soccer Skills Champions LeagueJa, alle Soccer Skills-spil har en multiplayer-tilstand, der lader dig spille kampe mod rigtige mennesker. Du kan spille Soccer Skills World Cup gratis på Poki.Soccer Skills VM kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

