A Small World Cup er en sjov to-spiller fodboldkamp. Dit hold består kun af en kludedukke, som du skal smække mod bolden for at score et mål. Et lille verdensmesterskab blev skabt af Rujo Games. I dette spil møder den populære titel 'Mutilate a Doll' fodbold, hvilket giver mulighed for at opstå sjove situationer. Vælg at spille træningstilstanden eller spille til verdensmesterskabet. Vælg sværhedsgrad, vælg et hold, og kom dig igennem turneringen. Sørg for at tjekke Golden Goal-tilstanden. I denne tilstand er det nok at score 1 mål til at vinde og fortsætte gennem turneringsstadierne. Men vær forsigtig, din modstander behøver også kun 1 mål. Slå din karakter mod bolden og score dig til finalen. Kan du vinde En lille VM-spiller - Venstre klik Træk afspiller - MarkørEt lille VM blev skabt af Rujo Games, som er en skaber med base i Milano, Italien.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med A Small World Cup. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.