Slalom Hero er et arkadespil udviklet af b10b. I dette spil kan du vælge din helt og konkurrere på tværs af tre baner i vintersportsslalombegivenheden. Styr mellem slalomportene, saml boosts for at forbedre dine tider, og vigtigst af alt, hav det sjovt! Kan du vinde en guldmedalje i Slalom Hero?Styr - Venstre/Højre piletasterSlalom Hero er skabt af b10b, et canadisk spiludviklingsfirma, der tilbyder gratis-to-play-browserspil med arkade-stil-gameplay som kerne. Spil deres andre spil på Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero og Firefighter Pinball.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Slalom Hero. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.