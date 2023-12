Superbike Hero er et sportsspil, hvor du kører din cykel gennem modstandere for at slutte på førstepladsen. Du kommer til at ride i lande over hele Europa og Mellemøsten som England, Spanien, Italien og Qatar. Kør gennem dine modstandere i fuld fart og husk at sætte farten ned i svingene. Sørg også for at samle mønter og boosts, så du kan bruge dem på flere opgraderinger som hastighed, momentum, stabilitet og udholdenhed. Gør dig klar til at nyde dette spændende motorcykelspil! Læn til venstre - A eller venstre piletast Læn dig til højre - D eller højre piletastSuperbike Hero er skabt af b10b, et canadisk spiludviklingsfirma, der tilbyder gratis-to-play browserspil med arkade-stil gameplay i deres kerne. Spil deres andet spil Stock Car Hero på Poki!

