Super Bike the Champion er et racerspil skabt af Barnzmu. Nyd forbløffende 3D-grafik og glatte køretøjskontroller, mens du kører på en lynhurtig supercykel. Start din supercykelkarriere ved at deltage i løb og tjene penge. Brug dine hårdt tjente penge på at tilpasse din cykel, jakkesæt, hjelm og støvler til at blive den bedste. Gå videre og begynd at øve dine ridefærdigheder for at blive Super Bike Champion! Drive - WASD eller piletasterRespawn - Space barSkift kamera - CSuper Bike the Champion blev skabt af Barnzmu. Spil deres andre sportsspil på Poki: Super MX - The Champion

