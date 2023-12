Army Warfare er et 3D-kampspil, der bruger et dækbygningssystem. Saml militærenhedskort og brug dem på forskellige arenaer til at nedlægge dine fjendens baser. At vinde kampe hjælper dig med at komme videre og låse op for nye enhedskort og angreb, så du kan udvide din samling. Arranger dæk, byg taktik, planlæg bevægelser, kontroller en magtfuld hær af elitesoldater, og indsæt tropper for at vælte fjendens forsvarstårne ​​én gang for alle. Er du klar til at deltage i denne intense slagmark?Brug kort - Venstre museknapFlyt kamera - Venstre museknap, WASD eller piletasterZoom - MuserulArmy Warfare blev skabt af Barnzmu. Spil deres andre sportsspil på Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion og Super Bike the ChampionDu kan spille Army Warfare gratis på Poki.Army Warfare kan kun spilles på din computer indtil videre.

