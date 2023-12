Super Star Car er et 3D-racerspil skabt af Barnzmu. Start din Formel-1-karriere med en samling af køretøjer og kredsløb. Nyd forbløffende 3D-grafik og glatte køretøjskontroller, mens du kører med fuld fart. Brug de penge, du har tjent, på præstationsforøgelser og mekaniske forbedringer! Du er velkommen til at ændre kameravisningen for at nyde den realisme, dette spil tilbyder! Er du klar til at køre din vej til mesterskabet?!Kør - WASD eller piletasterRespawn - MellemrumstastenSkift kamera - CSuper Star Car blev skabt af Barnzmu. Spil deres andre sportsspil på Poki: Super MX - The Champion og Super Bike the Champion

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Super Star Car. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.