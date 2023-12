Super MX - Last Season er et 3D motorcross-racerspil, hvor du kører op mod 8 andre MX-ryttere rundt på forskellige jordbaner! Der er tonsvis af forskellige tilpasningsmuligheder. Fra hjelme til cykler, kør dig vej op ad stigen og tjen penge for at få køligere udstyr! Hvis du ikke mærker konkurrenceånden, kan du også gratis køre rundt og se, hvilke tricks du kan lave. Kan du blive den ultimative MX-driver?Brug WASD eller piletasterne til at flytte Tryk på mellemrumstasten for at genoptage Super MX - Sidste sæson er skabt af Barnzmu. Tjek nogle af deres andre afslappede spil på Poki: , Super MX - The Champion og Super Star Car!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Super MX - Last Season. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.