Short Ride er et onlinespil skabt af spilstudiet Gametornado. I dette spil skal du undvige farer, samle stjerner og forsøge at overleve en ødelæggelseshanske. Short Ride er efterfølgeren til det populære spil Short Life. Sæt dig op på din cykel og hjælp din ulykkelige rytter med at se endnu en dag! Venstre og højre piletaster / A, D - Flyt til venstre og højre Pil op / W - Accelerate Space bar - Stig på/af cyklen - Sørg for at styre cyklens orientering som samt hastigheden.- Ligesom Short Life har hvert niveau 3 stjerner at indsamle. Grib dem for bonusser!- Så længe din cykel stadig har hjul, kan du køre på den, selvom du falder af. Kort tur er skabt af Gametornado baseret i Tjekkiet. Det er anden aflevering Short Life, Parkour Jump, Bow Mania og Lucky Life. Andre spil fra denne skaber er Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex og Death Chase.

