Mini Train er et puslespil, hvor du trækker blokke og figurer, der er spredt rundt på perronen, for at gøre plads til det modkørende tog. Disse stykker er de nødvendige stykker, der danner togsporet, og kun du kan hjælpe toget med at nå frem til bestemmelsesstedet. Brug musen eller hold fingeren nede for at tage fat i en blok og flytte den, hvorhen du vil, ved at trække den hen over skærmen. Piletasterne kan hjælpe med at opretholde en vis balance i dine byggeklodser, og det betyder noget, hvor præcis du holder formen, for at vende den lige præcist. Når du har trukket brikkerne på plads, så toget kan køre fra venstre mod højre uden at blive beskadiget, kan du trykke på play-knappen for at starte toget. Kan du hjælpe vores heltetog med at afslutte sin rejse i alle de omhyggeligt designede baner i Mini Train? Glem ikke at dele denne perronoplevelse med dine venner og løs disse gåder sammen som et team! Træk og slip figurerne spredt rundt på perronen for at gøre en jævn vej for det modkørende tog. Minitoget er skabt af Gametornado, baseret i Tjekkiet. Spil deres andre spil på Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life og Short Ride. Studiets andre værker inkluderer Rio Rex, LA Rex, NY Rex og London Rex. Du kan spille Mini Train gratis på Poki. Mini Train kan afspilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

