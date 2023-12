Big Tower Tiny Square er et puslespil platformspil, hvor du er en firkantet karakter, som er på en spændende platform på flere niveauer fyldt med farlige fælder og forhindringer. Du redder ikke en prinsesse i dette spil, du gemmer kun din yndlingsananas! Undgå kugler, spring lavagrave, lås op for checkpoints, og væg-hop dig vej op i det farlige Big Tower i dette eventyr, der kræver hurtige reflekser og høj præcision. Inspireret af enkeltskærms arkadespil lover Big Tower Tiny Square at give dig en uforglemmelig oplevelse, hvis du er tålmodig. Er du klar til at hoppe... meget? Flyt - A/D eller venstre/højre piletaster. Spring - Mellemrum eller pil op Genstart - YBig Tower Tiny Square blev skabt af EO Interactive. Spil deres andet arkadespil på Poki: Big NEON Tower VS Tiny SquareDu kan spille Big Tower Tiny Square gratis på Poki.Big Tower Tiny Square kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

