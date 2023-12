Craftomation 1

Craftomation er et puslespil lavet af Luden IO. I dette spil kan du kombinere elementer og elementer for at skabe nye. Kombiner din vej gennem banerne, indtil du kan lave en robot. Du vil derefter være i stand til at programmere robotten til at afslutte niveauet for dig ved hjælp af funktioner repræsenteret som kasser. Vil du være i stand til at afslutte alle niveauerne ?Klik med musen - træk og slip for at kombinere elementer eller programmere robottenCraftomation blev skabt af Luden IO. Du kan spille Craftomation på din browser eller mobil uden at installere eller downloade noget gratis på Poki.

Websted: poki.com

