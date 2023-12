Paint Strike er et arkadeskydespil lavet af Mosu Games. Brug din malerpistol og skyd terrænet for at male det så meget du kan i dit holds malingsfarve! Du kan også skyde fjender for at eliminere dem i et par sekunder! Vil du være i stand til at vinde alle dine spil ?Move - WASDShoot - Mouse clickPaint Strike blev skabt af Mosu Games. Du kan spille Paint Strike på din browser eller mobil uden at installere eller downloade noget gratis på Poki.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Paint Strike. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.