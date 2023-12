Monkey Mart er et inaktivt/ledelsesspil lavet af TinyDobbins. Du styrer en sød abefigur, der lige har skabt deres supermarked. Plant frugter, flyt rundt fra station til station for at fylde standene med bananer eller majs eller mere. Kunder henter dem og venter på dig ved kassen. Du kan opgradere din karakter, låse op for nye arbejdsstationer eller endda rekruttere andre arbejdere til at hjælpe dig med at administrere butikken! Flyt - WASD eller piletasterMonkey Mart blev skabt af TinyDobbins. Spil deres andre spil på Poki: Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers og PartyToonsDu kan spille Monkey Mart på din browser eller på mobilen uden at installere eller downloade noget gratis på Poki.

Websted: poki.com

