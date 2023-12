Stick Defenders er et action- og fusionsspil, hvor du kombinerer stickman-enheder til stærkere, så de kan beskytte din base mod faser af fjender. Slå identiske bevæbnede mænd sammen, forbedre dine offensive evner, forbedre dine mure og meget mere. Der er sjove sideaktiviteter som "snurr hjulet", hvor du kan få overraskende ting til at hjælpe dig med at blive stærkere og låse op for nye muligheder. Sørg for at bruge dine evner på den modkørende horde af fjender, så snart deres nedkøling er forbi, så du ikke bliver overvældet af dem. Hvor længe kan du holde fortet nede i Stick Defenders? Brug din venstre museknap eller finger til at vælge og trække enheder. Træk en enhed og slip den oven på en identisk for at flette dem sammen. Stick Defenders blev skabt af TinyDobbins. Spil deres andre afslappede spil på Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers og PartyToons. Du kan spille Stick Defenders gratis på Poki. Stick Defenders kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets .

